Zürich - Detailhändler bedienen ihre Kunden in Zeiten der Digitalisierung nicht mehr nur an der Ladentheke. Eine immer wichtigere Rolle spielt das Internet. Eine Studie unter den grössten Detailhändler in der Schweiz zeigt, dass noch nicht alle Erwartungen der Kunden erfüllt werden.

Einer grossen Beliebtheit erfreuen sich gemäss der am Freitag veröffentlichten Umfrage die Konzepte "Click & Collect" und "Reserve & Collect". Da kauft oder reserviert man die Ware im Internet und holt sie zu einem späteren Zeitpunkt in der Filiale ab.

Während bereits mehr als 80 Prozent der grossen Detailhändler in der Schweiz "Click & Collect" im Angebot haben, ist dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...