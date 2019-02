Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.457,70 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Aktien von Wirecard setzten sich am Freitag mal wieder an die Spitze der Kursliste und legten bis kurz vor Handelsende über vier Prozent zu. Das Papier hat seit Wochen extreme Kursschwankungen und ist oft entweder größter Tagesgewinner oder größter Tagesverlierer im DAX. Am Freitag sorgte ein Zeitungsinterview in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" für gute Stimmung unter den Anlegen, wonach der Zahlungsdienstleister in seinem Geschäft nach eigenen Angaben derzeit keine Auswirkungen der heftigen Kursschwankungen spürt. "Es läuft weiterhin sehr stark", sagte Vorstandsvorsitzender Markus Braun der Zeitung.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag praktisch unverändert. Ein Euro kostete weiterhin 1,1336 US-Dollar.