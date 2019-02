Nach einem Rückgang in Richtung der Marke von 1,13 Dollar als Reaktion auf enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland, erholte sich der EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages und handelte zuletzt auf 1,1345 Dollar und damit 0,1 Prozent im Plus. Dank der jüngsten Erholung dürfte der Euro diese Handelswoche zum ersten Mal seit drei Wochen mit Verlusten ...

