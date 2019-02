Zum Auftakt des 23. Bundesliga-Spieltags haben sich Werder Bremen und der VfB Stuttgart mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Dabei war Bremen gegen Ende deutlich überlegen, nur ein verdienter weiterer Treffer blieb aus.

Zu Beginn der Partie hatte das noch anders ausgesehen, Stuttgarts Steven Zuber hatte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung geschossen. Erst in der 45. Minute kam der Ausgleich durch Bremens Davy Klaassen. Werder klettert mit dem einen Punkt vorerst auf Platz neun, Stuttgart stabilisiert sich auf Abstiegsrelegationsplatz 16.