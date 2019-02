Am 23. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München gegen Hertha BSC mit 1:0 gewonnen. In einer torlosen ersten Halbzeit hatte der Münchner Joshua Kimmich mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die beste Gelegenheit.

Ansonsten kam im Angriffsspiel der Bayern im entscheidenden Moment stets ein Berliner dazwischen. In der zweiten Halbzeit erzielte Javi Martínez in der 62. Minute das Führungstor für die Bayern. James Rodríguez hatte einen Eckball von rechts an den Fünf-Meter-Raum geflankt, wo Martínez das Leder relativ unbedrängt ins Tor köpfen konnte, da der Hertha-Torhüter Rune Jarstein zu spät aus seinem Kasten gekommen war und die Berliner Niklas Stark und Salomon Kalou zu zaghaft hochgestiegen waren. In der 84. Minute sah der Berliner Verteidiger Karim Rekik noch die rote Karte.

Robert Lewandowski und Rekik waren nach einem Zweikampf, bei dem Lewandowski den Berliner wohl versehentlich mit dem Fuß im Gesicht getroffen hatte, aneinandergeraten. Daraufhin schubste Rekik den Bayern-Stürmer, was der Schiedsrichter Harm Osmers als Tätlichkeit wertete und ihm die rote Karte zeigte. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 3:0, SC Freiburg - FC Augsburg 5:1, Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 0:3.