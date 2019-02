Wie die Sartorius AG mitgeteilt hat will das Unternehmen weiter wachsen und das zeigen auch die Zahlen von 2018. Das Unternehmen hat 1.000 Mitarbeiter in 2018 eingestellt und rund 600 neue Stellen geschaffen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 8.125 Mitarbeiter und will bis 2025 auf 15.000 Mitarbeiter wachsen. Gerade für den Standort Göttingen bedeutet das einen Zuwachs von rund 700 Angestellten. Aktuell werden hier 2.800 Mitarbeiter beschäftigt.Die ...

