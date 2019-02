Die Digitalisierung ist das Wort in den vergangenen beiden Jahren um das kein Unternehmen herum kommt und so schreitet auch die Digitalisierung bei Continental weiter voran. Continental hat in diesem Zuge zum ersten Mal die Unternehmensfinanzierung per Blockchain-Datenbank begonnen. Das Unternehmen hat die sogenannten Commercial Paper in virtueller Form aufgelegt und Token an einen Investor verkauft. Hierbei ging es um ein Volumen von 100.000 Euro ...

