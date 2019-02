Der spanische Import von Obst und Gemüse hat bis November 2018 über 3 Millionen Tonnen und 2.500 Millionen EUR erreicht, eine Zunahme von 8% in der Menge und 9% im Wert gegenüber dem gleichen Zeitraum 2017, so die neusten Daten, die von der Zollhauptverwaltung aktualisiertwurden. Bildquelle: Shutterstock.com Wie FEPEX berichtet, stand der Import von Gemüse in den ersten 11...

Den vollständigen Artikel lesen ...