Allianz bleibt auch in der vergangenen Handelswoche im Fokus von Anlegern und Tradern. Nach dem das Unternehmen jüngst gute Zahlen präsentiert hatte, ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt und eine Dividendenerhöhung von 12,5 Prozent in Aussicht gestellt wurde, hatten sich mehrere Analysten positiv zu den Aussichten des Versicherungskonzerns geäußert und der Aktie in der vergangenen Handelswoche ein Plus von über 2 Prozent beschert.Am 10. Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...