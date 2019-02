Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tritt am Montag im frühen Handel mehr oder weniger auf der Stelle. Dem Leitindex SMI gelang in den ersten Handelsminuten zwar ein weiterer Jahresrekord, allerdings liessen Kursverluste der Schwergewichte die Gewinne abschmelzen, so dass er mittlerweile knapp im Minus steht.

Von Händlern heisst es, die jüngsten Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sollten den Markt aber stützen. US-Präsident Donald Trump hatte nämlich in der Nacht auf Montag angekündigt, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Er begründete dies mit Fortschritten in den laufenden Verhandlungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Zudem hatte sich Trump bereits am Freitag bei einem Treffen mit ...

