- UBS CUTS EUROPEAN COMMERCIAL SERVICES SECTOR TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - BERENBERG RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 214 (140) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 72 (68) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.21% TO 7194 (CLOSE: 7178.60) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 105 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 616 (633) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 742 (748) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 310 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LAMPE CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1930 (1850) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 135 (185) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1825) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS EUROPAN PHARMA SECTOR TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - UBS RAISES 'LUXURY GOODS SECTOR' TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT)



