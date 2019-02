Mit dem Investorengeld will das US-Unternehmen den kommerziellen Vertrieb und Einsatz seiner "More Sun"-Beschichtungen im Photovoltaik-Markt beschleunigen. Sie soll Mehrerträge von Photovoltaik-Anlagen von bis zu fast fünf Prozent ermöglichen.Pellucere Technologies, Inc. hat von Energy Innovation Capital (EIC) eine Finanzierung erhalten. Wie hoch diese genau ist, wollte das US-Unternehmen auf Nachfrage von pv magazine nicht preisgeben. Zu den Details sei Stillschweigen vereinbart worden, erklärte Klaus-Peter Fuss, Senior Vice President, Business Development, Europe bei Pellucere Technologies. ...

