Die Mitgliedstaaten der EU und der Arabischen Liga (LAS) wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Darauf einigten sie sich am Montag beim ersten gemeinsamen Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm El-Scheich.

In der Abschlusserklärung des zweitägigen Treffens heißt es, dass man bereits existierende strategische Partnerschaften weiter vertiefen wolle. Die Kooperation der Mitgliedstaaten beider Organisationen soll unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Konfliktlösung und Wirtschaft weiter ausgebaut werden. Beide Seiten bekannten sich dazu, dass globale Herausforderungen nur über Multilateralismus effektiv angegangen werden können. Bei den meisten umstrittenen Themen konnten sich die EU und die LAS aber nicht einigen.

Das war von Beobachtern allerdings auch nicht erwartet worden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte im Vorfeld gesagt, dass der Gipfel an sich schon "eine Botschaft an den Rest der Welt" sei. Die EU und die Arabische Liga einigten sich darauf, in Zukunft regelmäßig gemeinsame Gipfeltreffen abzuhalten. Diese sollen abwechselnd in arabischen und europäischen Ländern stattfinden, wobei die nächste Zusammenkunft für 2022 in Brüssel vereinbart wurde.