Basel - Roche kauft sich mit der Übernahme von Spark Therapeutics in den Markt für Gentherapie ein. Nachdem es am Wochenende bereits Gerüchte über diesen Schritt gab, hat der Pharmakonzern am Montag nun Fakten geschaffen. Roche lässt sich die Sache etwa 4,3 Milliarden US-Dollar kosten.

Gegenüber dem Schlusskurs von Freitag zahlt Roche eine Prämie von 122 Prozent für das Biotechunternehmen. Das erscheint auf den ersten Blick viel. Allerdings hoben sowohl Analysten als auch Händler hervor, dass der Aufschlag gegenüber Juli 2018, als die Spark-Aktien ihr bisheriges Rekordhoch erreicht hatten, nur bei 19 Prozent liege. Diese Diskrepanz ergebe sich nicht zuletzt aus der deutlichen Korrektur, die der Biotechsektor im Laufe des vierten Quartals 2018 erlebt habe.

Wie Roche in der Mitteilung am Montag weiter ankündigte, soll die Transaktion noch im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten bereits ihre Zustimmung gegeben. Roche werde nun umgehend ein Kaufangebot für alle ausstehenden Aktien von Spark Therapeutics unterbreiten. Spark Therapeutics wiederum werde seinen Aktionären die Annahme der Offerte empfehlen.

Spark hat bereits Gentherapie auf dem Markt

Spark Therapeutics ist vor allem auf Gentherapien für genetisch bedingte Krankheiten wie Blindheit, Hämophilie und neurodegenerative Krankheiten konzentriert.

Es hatte 2017 als erstes Unternehmen von der US-Gesundheitsbehörde ...

