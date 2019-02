Im Vorgriff auf die Speichermesse ees im Mai in München hat der Messeveranstalter Solar-Promotion GmbH einige Ergebnisse aus Marktstudien zusammengetragen. So wuchs Im Vergleich zum Jahr 2016 der europäische Markt für Energiespeicher 2017 um 49 Prozent auf fast 600 MWh. Dies ist die zentrale Aussage des halbjährlich erscheinenden "European Market Monitor on Energy Storage" (EMMES), herausgegeben von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...