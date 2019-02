New York - Steigende Zuversicht mit Blick auf ein baldiges Ende des internationalen Handelsstreits hat die Wall Street am Montag weiter angetrieben. Der Dow Jones Industrial baute seine Gewinne vom Freitag aus und zog zuletzt um 0,52 Prozent auf 26'166,00 Punkte an.

Bei gut 26'232 Punkten hatte der Dow zuvor sein Jahreshoch erreicht. Vor dem Wochenende bereits hatte der US-Leitindex zum ersten Mal seit November vergangenen Jahres wieder die Marke von 26 000 Punkten geknackt.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,47 Prozent auf 2805,75 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,76 Prozent auf 7144,44 Zähler.

"Die Investoren sind am Montag noch optimistischer geworden", sagte Analyst Neil Wilson vom Handelshaus Markets.com und verwies dabei auf jüngste Twitter-Nachrichten von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte angekündigt, wegen der Fortschritte in den laufenden Handelsgesprächen bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Das dämpfte Marktteilnehmern zufolge zudem die Angst vor einer weiteren Abschwächung der weltweiten Konjunktur.

