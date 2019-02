Darmstadt / Zürich - Die Software AG (Frankfurt, MDAX: SOW) und Telstra, das grösste Telekommunikationsunternehmen Australiens, gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam eine Lösung zur Digitalisierung und Automatisierung für das Wassermanagement entwickeln werden.

Die Lösung basiert auf der IoT-Plattform von Telstra und dem Cumulocity IoT Solution Accelerator der Software AG für Wassermanagement. Versorgungsunternehmen gewinnen damit schnelle Erkenntnisse aus Zählerdaten, sodass sie bei der Wasserversorgung Kosteneinsparungen ermöglichen können.

Tony Drewitt, Head of IoT (Australien) bei der Software AG, erklärt: "Wassereinsparung und Wassermanagement geniessen in vielen Ländern, Städten und entlegenen Gebieten höchste Priorität. Hierfür haben wir eine entsprechende Lösung entwickelt. Zusammen mit Telstra testen wir sie bei Busselton Water in Western Australia auf Basis von Cumulocity IoT. Durch das Zusammenspiel von digitalen Zählern, speziellen Drucksensoren, dem NB-IoT-Netz von Telstra und unserer IoT-Lösung bieten wir ‚Wassermanagement-as-a-Service'."

Modernste digitale Wasserzähler, die über die IoT-Plattform von Telstra und den cloudbasierten Cumulocity IoT Accelerator verwaltet werden, liefern Sensordaten wie Druck und Verbrauch sowie Warnungen bei Druckverlusten. Standardwerkzeuge zur Überwachung und Verwaltung dieser Daten werden um Geschäftsregeln erweitert. Dashboards informieren nahezu in Echtzeit jederzeit und umfassend über den aktuellen Stand.

Versorgungsunternehmen können weitere Werkzeuge und branchenspezifische Dashboards hinzufügen, um zusätzliche Kennzahlen zu überwachen, beispielsweise den Gesamtverbrauch über einen längeren Zeitraum, die minimale/maximale/durchschnittliche Durchflussmenge, Trendanalysen sowie ...

