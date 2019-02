ams , Anbieter von Hochleistungs-Sensorlösungen, gibt die Markteinführung der Merano-Photodiode (PD) bekannt. Dabei handelt es sich um ein Infrarot-Laserflood-Illuminator-Modul (IR), das die einheitliche Lichtleistung für mobiles 3D Sensoranwendungen wie z. B. die Gesichtserkennung des Benutzers, liefert. Mit der Einführung eines Flutlichtstrahlers mit VCSEL-Technologie (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) in einem schlanken Gehäuse trägt ams dazu bei, die Einführung von 3D-Sensoranwendungen in gängigen Mobiltelefonen voranzutreiben. Anwendungen wie Gesichtserkennung, Augmented Reality, Scannen von 3D-Objekten und 3D-Rendering sowie andere industrielle und automobile Anwendungen werden von der Verwendung der Merano-PD profitieren, so das ...

