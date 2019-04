Das Photovoltaik-Modul Q.Peak Duo-G6 wird mit größeren Wafern hergestellt als das G5 und soll so sechs Prozent mehr Leistung liefern. Es ist zunächst in Europa und Korea erhältlich.Die Markteinführung seines neuen Photovoltaik-Moduls Q.Peak Duo-G6 in Europa und Korea hat am Montag Hanwha Q-Cells bekannt gegeben. Weitere Länder sollen folgen. Wie der Photovoltaik-Hersteller ausführt, werden für das monokristalline Halbzellen-Modul Wafer verwendet, die mit 161,70 Millimetern größer sind als die Wafer in G5-Modulen. Durch dieses größere Wafermaß sollen die G6-Module bis zu sechs Prozent mehr Leistung ...

