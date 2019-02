Nach den jüngsten Kursgewinnen arbeitet der GBP/USD an einer Trendfortsetzung. Zuletzt handelte das Paar auf 1,3070 Dollar und damit 0,15 Prozent im Plus. Heute morgen gewann das britische Pfund an Boden, obwohl die britische Premierministerin Theresa May angekündigt hatte, dass die bedeutsame Abstimmung am 12. März stattfinden würde. Die Hoffnung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...