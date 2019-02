Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag an den Aufwärtstrend der vergangenen Sitzungen angeknüpft und nur wenig unter dem im Verlauf markierten Jahreshoch geschlossen. Die Aussicht auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit liess die Anleger zugreifen. "Die Stimmung ist gut und der Aufwärtstrend dürfte durchaus noch etwas anhalten. Aber die Luft wird dünn", sagte ein Händler. Die Anleger blendeten die Gefahren einfach aus. Daher erfolgte der Anstieg auch mit nicht allzu grossen Umsätzen, hiess es.

Die Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China stimmen laut Händlern die Anleger zuversichtlich. Der Markt stehe möglicherweise vor einem Erleichterungsrally, sagt ein Händler. US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht auf Montag angekündigt, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Er begründete dies mit Fortschritten in den laufenden Verhandlungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,53 Prozent höher auf 9'398,37 Punkten. Bei 9415,99 markierte der SMI ein Jahreshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,77 Prozent auf 1'449,37 Punkte, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,46 Prozent auf 10'986,72 Punkte stieg. Erstmals seit mehr als einem Jahr überstieg der umfassende ...

