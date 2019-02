Zürich (awp) - Der Lebensversicherer Swiss Life hat im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr mehr an Prämien und Gebühren eingenommen und gleichzeitig unter dem Strich mehr verdient. Die Gruppe hebt die Dividende weiter an und löst damit das an die Anleger abgegebene Versprechen ein. Das operative Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...