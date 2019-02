Zürich - Der Lebensversicherer Swiss Life hat im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr mehr an Prämien und Gebühren eingenommen und gleichzeitig unter dem Strich mehr verdient. Die Gruppe hebt die Dividende weiter an und löst damit das an die Anleger abgegebene Versprechen ein.

Das operative Ergebnis steigerte die Swiss Life laut Mitteilung vom Dienstag um 4 Prozent auf 1,55 Milliarden Franken, und der Reingewinn nahm um 7 Prozent auf 1,08 Milliarden zu. Damit wurden die Vorgaben der Analysten beim Gewinn erreicht. Sie hatten im Durchschnitt mit einem Betriebsergebnis von ebenfalls 1,55 Milliarden und einem Gewinn von 1,07 Milliarden gerechnet.

Am soliden Geschäftsverlauf lässt die Swiss Life auch ihre Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...