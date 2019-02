Seit rund fünf Wochen passierte so gut wie nichts, im Chart von Evotec. Die Papiere schoben sich zuletzt in einer Seitwärtsrange zwischen 20 und 21 Euro seitwärts, und erst gestern gelang ein erster Ausbruchsversuch auf der Oberseite. Damit ist jetzt alles möglich, zum Beispiel ein neues Jahreshoch (das zur Bestätigung des Ausbruchs auch erforderlich wäre). Aber eben auch ein Rückfall in die Schiebezone, die nicht ohne Grund just auf diesem Niveau zu finden ist, wie das Volumenprofil beweist. Von der Unterseite ganz zu schweigen! Mehr dazu im Video. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...