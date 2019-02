Zürich - Avaloq, ein international führendes Fintech-Unternehmen, hat sein neues, modernes Bürogebäude an seinem Tessiner Standort in der Schweiz fertiggestellt. Das neue Gebäude in Bioggio liegt direkt neben den bestehenden Räumlichkeiten von Avaloq und wurde am 26. Februar eingeweiht.

Das neue Gebäude vereint die gesamte Tessiner Belegschaft von Avaloq an einem Ort, und die Mitarbeitenden, die bisher in Pregassona tätig waren, ziehen zum vergrösserten Standort in Bioggio um. Mit einer gesamthaften Kapazität für mehr als 800 Mitarbeitende hat die neue Tessiner Basis auch noch Spielraum für weiteres Wachstum der Belegschaft in Bioggio.

Das neue Gebäude ist mit einem modernen Lüftungssystem und einem Gebäudemanagementsystem ausgestattet, und für das Dach sind Solarpaneele vorgesehen. Es ist so konzipiert, dass es Elemente für flexible Arbeitskonzepte hat, z. B. so genannte Projekträume, während die Mitarbeitenden ihre festen Arbeitsplätze haben. Die Verbindung zwischen dem bestehenden und dem neuen Gebäude bildet eine «Piazza», die für verschiedene Interaktionen zwischen den Mitarbeitenden gedacht ist, etwa spontane Meetings, informelle Zusammenkünfte oder Freizeitaktivitäten. Durch den Neubau ist zwischen den beiden Gebäuden ein Hof entstanden, der eine zusätzliche Freifläche in einem windgeschützten Bereich bietet.

Der Bau des neuen Gebäudes in Bioggio erfolgte parallel zur Erweiterung des Londoner Büros, das doppelt so gross ist wie das bisherige, ...

