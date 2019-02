Nach Berechnungen des Berliner Start-ups könnten fast 60.000 Arbeitsplätze entstehen, wenn auf den Dächern aller Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland Photovoltaik-Anlagen installiert werden.Das Berliner Start-up Zolar, spezialisiert auf den Vertrieb von Photovoltaik-Anlagen, sieht in der Solarenergie großes Potenzial, einen Teil der im Zuge des Kohleausstiegs wegfallenden Kraftwerkskapazitäten zu ersetzen. So gibt es in Deutschland rund 14,8 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, deren Dächer noch ohne Solarmodule sind. Dort könnten Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 89 Gigawatt installiert ...

