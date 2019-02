Zürich - Die neue Scale-Out-NAS-Plattform Dell EMC Isilon F810 bietet höchste Leistung und Effizienz. Mit der Software Dell EMC ClarityNow erhalten Unternehmen vollständige Transparenz und Kontrolle über unstrukturierte Daten im Rechenzentrum und in der Cloud.

Ziel vieler Unternehmen ist es, ihre Geschäftsprozesse mit leistungsfähigen, innovativen Applikationen in Bereichen wie Datenanalyse, Künstliche Intelligenz und Electronic Design Automation (EDA) zu beschleunigen. Diese Workloads erfordern oft extreme Leistung von All-Flash-Speichern. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, die Anschaffungen von Investitionsgütern zu limitieren und die damit verbundenen IT-Betriebskosten zu reduzieren. In diesem Umfeld müssen Unternehmen auch die enorm anwachsenden Mengen an unstrukturierten Daten effektiv verwalten, damit sie produktiver und effizienter arbeiten können, um den Wert ihrer Unternehmensdaten zu erschliessen.

Um anspruchsvolle Leistungsanforderungen zu erfüllen, bietet Dell EMC Isilon F810 bis zu 250.000 IOPS und 15 GB/s Bandbreite pro 4-HE-Chassis mit vorhersehbarer, linearer Skalierbarkeit bis zu 9 Millionen IOPS; in einem 144-Knoten-Cluster (1) sind es 540 GB/s Gesamtdurchsatz. Mit einer Inline-Kompressionsrate von bis zu 3:1 (2) ermöglicht es Dell EMC Isilon F810 Unternehmen, den Bedarf an All-Flash-Speicher zu reduzieren und bietet bis zu 33 Prozent effizientere Speicherkapazität pro TB als andere grosse Wettbewerber (3). Auf Basis einer entsprechenden Erhöhung der Speicherdichte erlaubt Dell EMC Isilon F810 eine effektive Speicherkapazität von bis zu 2,2 PB pro 4-HE-Chassis und bis zu 79,6 PB in einem 144-Knoten-Cluster. Die hochdichte Speicherlösung trägt dazu bei, den Platzbedarf im Rechenzentrum und die damit verbundenen Kosten wie Stellfläche, Strom und Kühlung zu reduzieren.

Dell EMC Isilon F810 lässt sich ohne Unterbrechung des Betriebs und ohne manuelle Datenmigration in vorhandene Isilon-Cluster integrieren. Basierend auf dem OneFS-Betriebssystem können Dell EMC Isilon F810 und andere Isilon-All-Flash-, Hybrid- und Archivplattformen zu einem einzigen Isilon-Cluster kombiniert werden, der gewichtige Vorteile in modernen IT-Umgebungen bietet. Isilon OneFS und dessen umfangreiche Multiprotokoll-Funktionen helfen Unternehmen dabei, ...

