Der EUR/GBP handelte zuletzt auf 0,8580 und damit zwischen einem Hoch von 0,8670 und einem Tief von 0,8569. Das Währungspaar geriet am Dienstag unter Druck, nachdem ein Aufschub des Brexit wahrscheinlicher geworden ist. So sagte die britische Premierministerin Theresa May heute im Unterhaus, dass sie zu einer Verlängerung für den EU-Austritt um bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...