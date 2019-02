Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag erneut klar fester geschlossen. Der Leitindex SMI konnte die Gewinne am Nachmittag immer weiter ausbauen, und der breite SPI überstieg das Allzeithoch vom Januar 2018. Auch andere wichtige europäische Börsen, die am Dienstag über weite Strecken negativ tendierten, legten am Schluss dank positiver Impulse aus den USA zu. An der Wall Street dämmte der Dow Jones nach Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und nach Konjunkturdaten seine Anfangsverluste sichtbar ein. Vor dem Bankenausschuss des US-Senats sprach Powell von einem günstigen Wachstumsausblick. Zudem hatte sich die Stimmung der US-Konsumenten im Februar deutlicher als erwartet aufgehellt.

Ausserdem scheint ein chaotischer Brexit etwas unwahrscheinlicher geworden zu sein, und auch die scheinbare Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit bot weiteren Rückenwind. Die britische Premierministerin Theresa May hatte im Londoner Parlament gesagt, dass sie eine Verschiebung des Brexit nicht mehr grundsätzlich ablehne. In Sachen Handelskonflikte wird gleichzeitig aber auch gewarnt, dass es keine "echten" Fortschritte gebe und vermeintlich guten Nachrichten sehr stark überinterpretiert würden. Angesichts des guten Laufs seit Jahresbeginn könnte nun bald ein Punkt erreicht sein, in dem die Ignoranz gegenüber negativen Entwicklungen ende, sagte ein Marktteilnehmer.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann

