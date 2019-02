Packer, Schäler und Versandhändler in Sachsen - Anhalt haben große Probleme ausreichend Speiseware zu ordern. Die Restmengen an freien Speisekartoffeln werden preislich hoch gehandelt, teils wird Ware zurückgehalten. Wann und in welchem Umfang Importe für Entspannung sorgen, ist noch unklar. Bildquelle: Shutterstock.com Dies geht aus dem "Marktinformation...

Den vollständigen Artikel lesen ...