Vom 5. bis 8. März 2019 findet die Foodex Japan in der Makuhari Messe statt. Die Foodex ist die größte Messe für Lebensmittel und Getränke in Asien. Die niederländische Botschaft in Japan bietet hier eine Holland Business Lounge an und lädt niederländische Lebensmittelunternehmen dazu ein. Impression von der Foodex Japan 2018. Foto © JMA Der...

