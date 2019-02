Zürich - Die Gewinner der National Awards im Rahmen der Sony World Photography Awards 2019 stehen fest: Der Schweizer Fotograf Samuel Monot beeindruckte die Jury mit seinem Bild "Der Apostel Paulus" und sichert sich den Swiss National Award.

Die World Photography Organisation und Sony zeichnen jedes Jahr die besten lokalen Fotografen aus mittlerweile 62 Ländern mit dem National Award aus. In diesem Jahr geht der Preis an den in Genf ansässigen Schweizer Fotografen Samuel Monot.

Die National Awards sind ein langjähriger Bestandteil der Sony World Photography Awards und bieten Teilnehmern aller Coleurs aus mehr als 60 Ländern die einzigartige Möglichkeit, sich in einem international renommierten Fotowettbewerb als bestes Fototalent des eigenen Landes zu profilieren.

Im Rahmen einer anonymen Wahl konnte Samuel Monot die diesjährige Jury mit seinem Bild "Der Apostel Paulus" überzeugen, das als bestes Foto eines Schweizer Fotografen mit Sitz in der Schweiz aus dem Offenen Wettbewerb hervorging.

