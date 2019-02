Nach einem kurzen Ausflug über 1,1400 am späten Dienstag, gab der EUR/USD einen Teil seiner Gewinne ab und so notiert er nun am 55-Tage-SMA von 1,1380/85. EUR/USD schaut auf Daten, Powell Der Fed Vorsitzende J. Powell vertrat bei seiner Anhörung vor dem Senat am Dienstag eine dovish Haltung, was dem Greenback zu einer Abwärtsbewegung führte und so ...

