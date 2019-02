Paris - Moderate Verluste haben am Mittwoch die Richtung an Europas Börsen vorgegeben. Das Wohlgefühl, das sich mit den jüngsten Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Zollstreit in den Handelssälen ausgebreitet habe, schwinde weiter, sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK. "Investoren waren erfreut, dass sich der Disput zwischen den USA und China zuletzt nicht intensiviert hat. Doch es ist immer noch ein weiter Weg zu gehen und die Unsicherheit bleibt."

In Sachen Brexit herrscht zudem zwar weiterhin Optimismus, dass es einen geregelten Austritt aus der EU geben wird, doch auch hier gibt es noch keine Gewissheit. Der nächste Schritt steht kurz bevor, denn an diesem Abend wird das britische Parlament über die weiteren Schritte abstimmen. Zunehmend wird zunächst darauf gesetzt, den EU-Austritt zu verschieben, um einen ungeregelten Ausstieg zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund zog das Pfund weiter an.

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50 , gab am späteren Vormittag um 0,50 Prozent auf 3272,77 Punkte nach. Der französische Cac 40 sank um 0,34 Prozent auf 5221,15 ...

