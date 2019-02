Anders als der Bundesrat will sie bloss keine neuen Inhaberaktien zulassen.Das hat die WAK bei der Beratung eines Gesetzesentwurfs beschlossen, mit dem der Bundesrat Empfehlungen des "Global Forum" der OECD umsetzen will. Die abgeänderte Vorlage hiess sie mit 17 zu 7 Stimmen gut, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...