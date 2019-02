Auch in diesem Jahr können wieder Zuschüsse bis zu 2000 Euro für Batteriespeicher bei Photovoltaik-Anlagen beantragt werden. 2018 hat die Stadt rund ein Viertel der neuen Photovoltaik-Speicher bis zehn Kilowatt gefördert.Die Stadt Freiburg setzt in diesem Jahr ihr Förderprogramm für Photovoltaik-Speichersysteme fort. Es sei wieder möglich, Anträge zu stellen, veröffentlichte die Stadt im Breisgau am Mittwoch. Die Nachfrage nach Förderung von Batteriespeichern für neu Photovoltaik-Anlagen sei im vergangenen Jahr stärker gewesen als erwartet. Rund ein Viertel der neu in Betrieb gegangenen Anlagen ...

