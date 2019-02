Zürich - Der Asset Management Consulting-Anbieter Alpha FMC ("Alpha") hat ein neues Büro in Zürich eröffnet, um seine Präsenz auf dem Schweizer Asset Management & Asset Services Markt auszubauen. Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt in der Strategie der geografischen Expansion von Alpha, heisst es in einer Medienmitteilung. Nach der erfolgreichen Eröffnung des ersten Schweizer Büros in Genf 2017 konnte Alpha Schweiz aufgrund der starken Kundennachfrage sein Team rasch ausbauen. Die Eröffnung einer Präsenz in Zürich ermögliche es Alpha nun, seine Kunden auch in Zürich vor Ort zu unterstützen und erweitere zudem Alphas deutschsprachige Präsenz.

Das Beratungsunternehmen ist nun an zehn wichtigen Finanzplätzen präsent: London, Genf, Zürich Paris, Amsterdam, Luxemburg, Edinburgh, New York, Boston und Singapur. Mit der Eröffnung des Büros in Zürich wird die Verbindung aus Fach- und Branchenwissen für noch mehr Schweizer Vermögensverwalter ...

