Die Aktien von Wirecard kommen heute einfach nicht vom Fleck. Grund dafür ist zum einen die schwächere Marktstimmung und zum anderen die Furcht der Anleger, dass doch etwas an den Vorwürfen der Financial Times über mögliche Bilanzmanipulation und Dokumentenfälschung in der Wirecard-Tochter in Singapur dran sein könnte. Unterdessen machte Wirecard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...