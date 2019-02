Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch nach der Gewinnserie der vergangenen Tage eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI fiel am Berichtstag bis auf die Marke von 9'400 Punkten zurück. Dabei ging der grösste Druck vom Schwergewicht Nestlé aus, das in den Wochen zuvor kräftig an Wert gewonnen hatte. Die Titel des Logistikkonzerns Kühne+Nagel straften die Investoren nach enttäuschenden Zahlen ab.

Nicht nur in der Schweiz, sondern auch an anderen wichtigen europäischen Börsenplätzen machten die Anleger zur Wochenmitte Kasse. Auf die Stimmung drückten erneut aufkommende Sorgen zum Handelsstreit zwischen den USA und China. Ob es zwischen den beiden weltweit grössten Volkswirtschaften zu einem Handelsabkommen kommt, bleibe äusserst ungewiss, meinte ein Händler. Zuletzt hatten Hoffnungen die Runde gemacht, dass sich die angespannten Beziehungen entspannen könnten. In Washington trat derweil Fed-Chef Jerome Powell vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses auf. Wie bereits am Vortag im Senat blieb Powell in seinen Aussagen betreffend weiteren möglichen Zinsschritten vage.

Der Swiss Market Index (SMI) rutschte bis Börsenschluss um 0,52 Prozent auf 9'412,19 Punkte ab. Vergleicht man allerdings den Schlussstand mit jenem zu Jahresbeginn, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...