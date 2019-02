Paris - Neue Unsicherheit über den Fortgang der chinesisch-amerikanischen Handelsgespräche hat Europas Börsen am Mittwoch belastet. Neben höheren Importen von US-Waren durch die Chinesen dränge die US-Regierung nun auf "signifikante strukturelle Veränderungen", sagte der Handelsbeauftragte von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer. Konkret nannte er die Bereiche geistiges Eigentum und Technologietransfer. Derzeit sei es noch zu früh um zu sagen, ob die chinesische Seite auf die US-Forderungen eingehen werde.

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50, gab um 0,20 Prozent auf 3282,77 Punkte nach und büsste damit einen grossen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ein. Der französische Cac 40 fiel um 0,26 Prozent auf 5225,35 Punkte.

Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es etwas deutlicher um 0,61 Prozent auf 7107,20 Punkte abwärts. Für zusätzlichen Druck auf die Kurse sorgte in London wie schon am Vortag das starke Pfund. Die weiter anziehende Landeswährung kann Exporte in Länder ausserhalb Grossbritanniens verteuern.

In Sachen Brexit herrscht zudem zwar weiterhin Optimismus, dass es einen geregelten Austritt aus der Europäischen ...

