Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nur 8,7 Mio. t Kartoffeln geerntet. Das ist für den hiesigen Bedarf zu wenig. Der Markt ist seit geraumer Zeit nur knapp versorgt und bietet hohe Preise. Das wird noch lange, aber nicht ewig so bleiben. Bildquelle: Shutterstock.com Die Bilanzierung der Verwendung der Kartoffelernte 2018 in Höhe von vorläufigen 8,7 Mio. t zeigt, wie knapp...

Den vollständigen Artikel lesen ...