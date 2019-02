Reinach - Evolva hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem deutlich höheren Produktumsatz abgeschlossen. Die vor gut einem Jahr eingeleitete Restrukturierung ist nun beendet. Für 2019 rechnet das Unternehmen mit steigenden Lizenzeinnahmen und einem geringeren Mittelabfluss.

Den Produktumsatz bezifferte das in den Bereichen Gesundheits-, Ernährungs- und Wellness-Produkte aktive Unternehmen in seiner Medienmitteilung vom Donnerstag auf 3,4 Millionen Franken. Gegenüber 2017 ist das ein Plus von 70 Prozent. Diese Entwicklung wurde massgeblich durch den Absatz mit den beiden Produkten Resveratrol und Nootkaton getragen.

Neben den Produktumsätzen hat Evolva im Schlussquartal erstmals vom US-Partner Cargill Lizenzumsätze auf den Produktumsatz mit dem Süssstoff Eversweet erhalten. Einen genauen Wert gibt Evolva hierfür nicht. Sie seien ...

