Der neue Beiersdorf Chef Stefan De Loecker will mit dem Konzern eine höhere Investitionsbereitschaft eingehen und stößt bei seinen Aktionären auf Unverständnis. Nach vorläufigen Zahlen konnte der Konzern seinen Umsatz in 2018 um 2,5 Prozent auf 7,23 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis wird auf rund 1,1 Milliarden Euro geschätzt, was einen leichten Zuwachs im Vergleich zu 2017 bedeuten würde. De Loecker spricht davon, dass sich das Geschäftsmodell ...

