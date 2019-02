Zürich - Das asiatische Land führt die Spitze der Top-Exportmärkte auch in diesem Jahr an, wie die Rangliste von Switzerland Global Enterprise in Zusammenarbeit mit der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich zeigt. Die USA und Deutschland verteidigen die Plätze zwei und drei und komplettieren das Podest.

Alberto Silini, Leiter Beratung bei Switzerland Global Enterprise, hält fest: «Diese drei Länder zählen bereits heute zu den wichtigsten Zielländern der Schweizer Exporteure. Die Rangliste der Top-Exportmärkte 2019 unterstreicht ihre Attraktivität und das grossartige Potenzial für Schweizer Firmen.»

Dennoch rät er, den Eintritt in diese Länder nicht zu überstürzen und seriös vorzubereiten: «Eine gründliche Markt- und Konkurrenzanalyse sowie das Kennenlernen der kulturellen Eigenheiten sind das A und O - das ist offensichtlich bei fernen Ländern wie China; in den USA oder Europa wird diese Herausforderung dagegen oft unterschätzt. Wir unterstützen Schweizer und Liechtensteiner KMU bei diesem Prozess und helfen ihnen, den Markteintritt in der ganzen Welt erfolgreich zu meistern und zu expandieren.»

Top 10 der Exportmärkte

Um die Top-Exportmärkte zu identifizieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...