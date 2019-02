FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.02.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 2150 (2050) PENCE - 'BUY' - CORRECTED/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4900 (5050) P - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE RAISES FOXTONS PRICE TARGET TO 48 (47) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ITV PRICE TARGET TO 140 (145) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.51% TO 7071 (CLOSE: 7107.20) POINTS BY IG - HSBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5140 (4860) PENCE - 'REDUCE' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (5050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ITV PRICE TARGET TO 150 (165) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS TOWN CENTRE SECURITIES PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS WPP PRICE TARGET TO 1290 (1375) PENCE - 'BUY' - MERRILL CUTS RIO TINTO TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4150 (4770) PENCE - RBC RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 200 (130) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5300 (5400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ITV PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob