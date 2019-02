Paris - Nach der seit Jahresbeginn erfolgten kräftigen Erholung an den Börsen Europas ist die Stimmung momentan wieder gedämpft. Das war auch am Donnerstag der Fall, zumal es weder durchschlagende Neuigkeiten im Handelsstreit zwischen den USA und China gab noch die in den Nordkorea-Gipfel gesetzten Hoffnungen auf eine Lösung dieses Atomkonflikts erfüllt wurde. Von den zahlreichen Quartalsberichten gingen zudem gemischte Impulse aus, während die Wirtschaftsdaten aus Europa kaum welche lieferten.

Der Leitindex der Eurozone pendelte am späteren Vormittag um seinen Vortagesschluss. Zuletzt legte der EuroStoxx 50 um 0,02 Prozent auf 3283,51 Punkte zu. Die 200-Tage-Linie bei knapp unter 3290 Punkten, die den längerfristigen Trend signalisiert, fungiert nach wie vor als hartnäckiger Widerstand.

Im Handelsstreit forderten die USA erneut weitreichende Änderungen auf Seiten Chinas. Unter den Wirtschaftsdaten aus der Eurozone stachen die aus Frankreich und Spanien hervor: So ...

