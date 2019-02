In Wien sorgt eine PV-Anlage in einem Neubau künftig für Wärme. Nach Auskunft des Herstellers ist es das bisher größte System seiner Art. Ein Dutzend 3-Kilowatt-Einschraubheizkörper und Leistungssteller des Herstellers my-PV GmbH unterstützen die Fernwärmeversorgung eines Wohnanlagenneubaus in Wien. Wie das Unternehmen aus dem österreichischen Neuzeug mitteilte, sorgt ein Energiemanagementsystem dafür, ...

