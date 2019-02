Fribourg - Die erste Plattform für Cyber Security in der Schweiz ist am Donnerstag Nachmittag im Forum Fribourg zu Ende gegangen. Mit über 2200 nationalen und internationalen Teilnehmern an zwei Tagen übertreffen die Besucherzahlen die Erwartungen der Organisatoren. Die Swiss Cyber Security Days stellten die wachsenden Bedrohungen durch Cyberattacken mit einer Messe und Referaten mit rund 60 namhaften internationalen und nationalen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Forschung ins Zentrum.

Am 27. und 28. Februar 2019 ist es den Organisatoren der Swiss Cyber Security Days gelungen, eine Brücke über den Cyber Röstigraben zu schlagen, indem sie Grossunternehmen, KMUs, Behörden, Wissenschaftler und Politiker aus der ganzen Schweiz und dem Ausland zusammenbrachten. Die Cyber-Situation in der Schweiz, das Hacken von Autos, die Risiken von Smart Cities und der Einfluss des Dark Webs sind nur einige der vielen Themen, die im Fokus standen.

Die Organisatoren sind äusserst zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung und den Besucherzahlen. Béat Kunz, Direktor der SCSD, sagt dazu: "Unsere Erwartungen wurden übertroffen und erste Rückmeldungen von ...

