Die US-Großbank JP Morgan will ihre personelle Präsenz in Frankfurt ausbauen. Auch der Geschäftskundenbereich in Deutschland soll stärker wachsen.

Die US-Großbank JPMorgan Chase will die Geschäfte mit Unternehmen in Deutschland ausbauen und holt sich dazu auch personelle Verstärkung von der UniCredit Bank. So etwa den ehemaligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...