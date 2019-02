Der GBP/USD scheiterte an einer Stabilisierung über der psychologisch wichtigen Marke von 1,33 Dollar am Donnerstag. Grund dafür war ein stärkerer US-Dollar, der dank guter US-Wachstumszahlen für das vierte Quartal an Schwung gewann. Der GBP/USD verlor 0,18 Prozent auf 1,3285 Dollar. Das reale US-Bruttoinlandsprodukt expandierte im vierten Quartal ...

